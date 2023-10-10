بيان صادر عن قيادة الجيش حول القصف المدفعي من قبل العدو الإسرائيلي

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 10 / 10 / 2023، تعرض خراج منطقتَي القليلة والضهيرة ومناطق حدودية أخرى في قضاء صور لقصف مدفعي من قبل العدو الإسرائيلي، بعد إطلاق صواريخ من سهل القليلة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 10 / 10 / 2023، تعرض خراج منطقتَي القليلة والضهيرة ومناطق حدودية أخرى في قضاء صور لقصف مدفعي من قبل العدو الإسرائيلي، بعد إطلاق صواريخ من سهل القليلة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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