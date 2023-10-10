موقع البرامج
نشرات الأخبار
بيان صادر عن قيادة الجيش حول القصف المدفعي من قبل العدو الإسرائيلي
محلي
|
الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Post Views: 604

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 10 / 10 / 2023، تعرض خراج منطقتَي القليلة والضهيرة ومناطق حدودية أخرى في قضاء صور لقصف مدفعي من قبل العدو الإسرائيلي، بعد إطلاق صواريخ من سهل القليلة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com