بيان صادر عن مديرية الجمارك.. ماذا تضمن؟

أصدرت مديرية الجمارك العامة البيان التالي:
بتاريخ 3/10/2022 الساعة الثامنة مساء ضبطت دورية من مكافحة شتورة في الجمارك ڤـاناً محملاً بمئتين وخمسين صندوقاً كرتونياً من الأجبان المعلّبة، وبعد الكشف عليها تبين أنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك، وبالتحقيق مع السائق تبين أن البضاعة منقولة من مستودع في محلّة الجاموس، لبيعها في أسواق البقاع.
وعلى الأثر تحرّكت دورية لشعبة المكافحة البرّية في بيروت وداهمت المستودع لصاحبه المدعو ح.ج. حيث ضبطت كمية كبيرة جداً من الأجبان الفاسدة نفسها وتمّت مصادرتها، وبلغت الكمية الإجمالية عشرة أطنان موضّبة بألفي صندوق، حمولة خمس شاحنات من نوع بيك.
ويتم استكمال التحقيق مع المعنيين في المستودع بإشراف القضاء المختص.
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