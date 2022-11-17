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بيان صادر عن هيئة الإشراف على الانتخابات بشأن تقريرها النهائي عن الانتخابات النيابية
محلي
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الخميس 17 تشرين الثاني 2022
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تعلن هيئة الإشراف على الانتخابات عن انتهائها من إعداد تقريرها النهائي بأعمالها في مراقبة الانتخابات النيابية العامة تنفيذاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 19 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017.
إلا أنه تعذّر عليها طباعة هذا التقرير بصيغته النهائية بسبب إقدام المالك الشركة العقارية العربية ش.م.ل. أريسكو، عمداً ودون مسوّغ قانوني، على قطع التيار الكهربائي عن مقرّها، خلافاً لمندرجات عقد الإيجار معها، وذلك منذ ما يقارب الثلاثة أشهر دون أن تنجح المساعي المبذولة مع وزارة الداخلية والبلديات كجهة مستأجرة لمعالجة هذه المسألة وتأمين بدائل، الأمر الذي ترك آثاره السلبية على أعمال الهيئة ، ومن بينها عدم إصدار تقريرها النهائي في مهلة أقصاها 15/11/2022 وإبلاغه من المراجع المختصّة وفقاً للأصول.
مع الإشارة إلى أن الهيئة تجهد في طباعة وإصدار تقريرها النهائي في الأيام المقبلة.

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