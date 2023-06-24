بيان صحفي صادر عن الموفد الشخصي لرئيس الجمهورية منأجل لبنان، معالي السيد جان-إيف لودريان بيروت، في 24 حزيران 2023

بناء على طلب رئيس الجمهورية، الذي عيّنني موفده الشخصي من أجل لبنان، قمت بزيارة إلى لبنان من 21 إلى 24 حزيران. في هذه الزيارة الأولى، أرد ُت أ ّو ًلا أن أصغي. لذا إلتقيت بالسلطات المدنيّة والدينيّة والعسكريّة بالإضافة إلى ممثّلين عن كافة الأطراف السياسية الممثّلة في مجلس النواب. سوف أرفع تقريراً حول هذه المه ّمة إلى رئيس الجمهورية فور عودتي إلى فرنسا. وسأعود مج ّدداً إلى بيروت في القريب العاجل لأ ّن الوقت لا يعمل لصالح لبنان. سوف أعمل على تسهيل حوار بنّاء وجامع بين اللبنانيين من أجل التو ّصل إلى ح ّل يكون في الوقت نفسه توافقيّاً وف ّعا ًلا للخروج من الفراغ المؤ ّسساتي والقيام بالإصلاحات
الضروريّة لنهوض لبنان بشكل مستدام، وذلك بالتشاور مع الدول الشريكة الأساسيّة للبنان
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا