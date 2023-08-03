بيان عاجل لـ”تاتش”

أعلنت شركة “تاتش” في بيان ، أن “نظام خدمة الرسائل القصيرة SMS توقف عن العمل، مما انعكس عدم تمكن زبائنها حاملي الخطوط المدفوعة سلفاً من الاشتراك أو تجديد خدمة الانترنت عبر الـ SMS.
وعليه، ستمدّد تاتش مهلة تجديد الاشتراك بخدمة البيانات للخطوط المدفوعة سلفاً ليوم إضافي، تفادياً لانقطاعها،. وتطلب الشركة من زبائنها اعتماد الوسائل البديلة لتجديد الاشتراك بخدمة البيانات مثل استخدام التطبيق الخليوي touch mobile app، أو موقع تاتش الالكتروني www.touch.com.lb، أو التوجه إلى أقرب مركز لخدمة الزبائن من ضمن شبكة المراكز المتوزعة في مختلف المناطق اللبنانية، أو لدى وكلاء تاتش المعتمدين، أو استخدام الخدمة الذاتية المتوفرة للزبائن لدى التواصل مع مركز الاتصال”.
وأضافت أنها “ستبقي زبائنها على علم بكل تطور في هذا المجال”.
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