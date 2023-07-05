موقع البرامج
نشرات الأخبار
بيان للجنة المستأجرين.. ماذا فيه؟
محلي
|
الأربعاء 05 تموز 2023
Post Views: 503

دعت “اللجنة الاهلية للمستأجرين”، في بيان، “المستأجرين الذين يعتبرون انفسهم من شريحة المستفيدين من الصندوق، اي ان مدخولهم العائلي الشهري (مدخول العائلة التي تسكن في المأجور)  لا يتخطى الخمسة اضعاف الحد الادنى للاجور ان يلجأوا خلال شهري تموز وآب الى اجراءين حماية لحقوقهم ولاستمرارهم لاقصى وقت ممكن في مآجيرهم”.

وقالت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة ان “الاجراء الاول يكمن في ارسال كتاب خطي للمالك لاعلامه برغبة المستأجر بالاستفادة من السنوات الاضافية كما الطلب اليه بتحرير عقد ايجار”، لافتة الى “ضرورة ان يتضمن الكتاب اشارة الى ان المستأجر يطبق قانون ٢/٢٠١٧ وليس قانون العام ٢٠١٤ كما الاشارة الى ان القانون صدر معلقا على شريحة المستفيدين من الصندوق لحين دخول الصندوق حيز التنفيذ”.

واوضحت ان “الاجراء الثاني يقضي بالتقدم بطلب استفادة من الصندوق امام اللجنة المختصة علما ان الحد الادنى للاجور اصبح بحدود ال٩ ملايين ليرة، فشريحة المستفيدين من الصندوق كليا ( ما لا يزيد عن ال٣ اضعاف الحد الادنى للاجور اي ٢٧ مليون ليرة) او جزئيا (ما لا يزيد عن ٥ اضعاف اي ٤٥ مليون ليرة لبنانية) يفترض ان  تستفيد من المهل الجديدة والتعليق زائد ال ١٢ سنة المعطاة لهذه الشريحة”.

ونبهت الى ان “حقوق المستأجر محفوظة اذا ما تبع الاجراءات وذلك تحت طائلة سقوط حقه، فلا يجب الاستهتار في اجراء  المعاملات المنصوص عنها في قانون الايجارات الجديد”.

الملفات
الاكثر قراءة
المزيد من أزمة الدولار
حجوزات الفنادق… نار!
محلي
|
الخميس 06 تموز 2023
انخفاض ملحوظ بأسعار المحروقات
محلي
|
الإثنين 03 تموز 2023
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com