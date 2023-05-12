بيان للدفاع المدني حول توقيف رئيس مركز بيروت في سوريا.. ماذا فيه؟

بتاريخ الخميس الواقع فيه ١١ ايار الجاري وخلال اجازة ادارية صادرة اصولاً، شارك رئيس مركز الدفاع المدني في بيروت وليد الحشاش في نشاط رياضي عابر للحدود، وعند بلوغه الحدود السورية اللبنانية استبقي الموظف وليد الحشاش لاستيضاحه، ثم ترك وعاد الى بيروت بعد جلاء الأمور ، وقد ابلغ السيد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بالأمر.
ويهم المديرية العامة للدفاع المدني ان تتوجه بالشكر الى جميع الذين ابدوا الاهتمام والمتابعة، والذين اتصلوا للاطمئنان وتأكيد وقوفهم الى جانب الدفاع المدني وابطاله.
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