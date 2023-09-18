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بيان لمصرف لبنان عن الموجوات والمطلوبات الخارجية حسب اقفال نهاية آب
محلي
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الإثنين 18 أيلول 2023
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اصدر مصرف لبنان بيانا عن الموجودات والمطلوبات الخارجية حسب اقفال 31 آب 2023.  

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