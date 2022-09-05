بيان لمصرف لبنان يتعلق بالرواتب… إليكم التفاصيل￼

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:
“يعلن مصرف لبنان انه حول الى المصارف كافة الرواتب لموظفي القطاع العام والمساعدات الاجتماعية الواردة اليه من وزارة المالية. ويفيد أيضاً أنه باشر تحويل رواتب الدبلوماسيين عن الاشهر السابقة.
ويفيد مصرف لبنان انه قام بتسديد جميع رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمساعدة الاجتماعية للمصارف بالدولار الاميركي وبشكل نقدي وعلى سعر منصة صيرفة. ومن جهة اخرى يقوم مصرف لبنان ايضا بدفع كافة المنح المدرسية للعسكريين وموظفي القطاع العام الواردة عبر تعاونية موظفي الدولة نقدا بالدولار الاميركي وفق سعر منصة صيرفة”.
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