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بيان لهيئة الإشراف على الإنتخابات… ماذا جاء فيه؟
محلي
|
الثلاثاء 02 آب 2022
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 أصدرت هيئة الإشراف على الإنتخابات، بيانا أعلنت فيه الإجراءات المتخذة بحقّ وسائل الإعلام والمرشّحين واللوائح كافة. ونص على ما يلي:

“استناداً إلى أحكام قانون حق الوصول إلى المعلومات، وعملاً بمبدأ الشفافية، ونتيجة أعمالها في مراقبة الإعلام والإعلان والتمويل والإنفاق، تعلن هيئة الإشراف على الإنتخابات أنها قامت بالإجراءات التالية:

أولاً: إحالة بعض وسائل الإعلام على محاكم المطبوعات عددها 592، بسبب المخالفات التالية :

– تشهير وقدح وذمً.

– مخالفات استطلاع رأي.

– خطاب كراهية (تخويف ، تهويل، تخوين وغيره)

– خرق الصمت الإنتخابي.

ثانياً: إحالة شكاوى جزائية إلى النيابات العامة كافة في لبنان عددها 25، تتضمّن رشاوى وعرقلة العملية الإنتخابية وغيرها من جرائم جزائية.

ثالثاً: إحالات إلى وزارة الداخلية والبلديات لفرض غرامات قدرها مليون ليرة عن كلّ يوم تأخير بشأن  مخالفات تقديم البيانات الحسابية الشاملة وفقاً لما يلي: 

  • اللوائح التي لم تتقدّم ببياناتها الحسابية الشاملة وعددها 16 ،  ولائحة واحدة تقدّمت خارج المهلة.
  • المرشحون الذين لم يتقدّموا ببياناتهم الحسابية الشاملة وعددهم 356.
  • المرشحون الذين تقدّموا ببياناتهم الحسابية الشاملة خارج المهلة وعددهم 22.
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