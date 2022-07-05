بيان مشترك لتاتش وألفا عن الدفع بالعملة الوطنية لموطّني الخطوط في المصارف

تلقت شركتا تاتش وألفا مراجعات من مشتركين يحملون خطوطًا خليوية ثابتة موطنة، مفادها أن بعض المصارف يفرض عليهم تسديد فواتيرهم بالدولار الأميركي، في حين أن توطينهم هو بالعملة الوطنية، مما يعد خرقاً لآلية الدفع المطبّقة في التعرفة الجديدة، والتي ترتكز على الدفع بالليرة وفق سعر منصة صيرفة. وبموجب التوطين، يسدد المشتركون مستحقاتهم عبر عملية التحويل المصرفية.
تطلب ألفا وتاتش من المشتركين مراجعتهما عند أي حالة مماثلة، وهما ستتخذان التدابير اللازمة مع المصارف.
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