بيان من “السياحة” بشأن لوائح اسعار المطاعم… ماذا فيه؟

أعلنت وزارة السياحة في بيان تمديد العمل بالتعميم رقم ٩ تاريخ ٢/٦/٢٠٢٢ المتعلق بالسماح الاختياري للمؤسسات السياحية الإعلان عن لوائح أسعارها بالدولار الأميركي على أن تصدر الفاتورة النهائية بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي وذلك حتى إشعارٍ آخر.
أعلنت وزارة السياحة في بيان تمديد العمل بالتعميم رقم ٩ تاريخ ٢/٦/٢٠٢٢ المتعلق بالسماح الاختياري للمؤسسات السياحية الإعلان عن لوائح أسعارها بالدولار الأميركي على أن تصدر الفاتورة النهائية بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي وذلك حتى إشعارٍ آخر.
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