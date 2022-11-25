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بيان من “السياحة” بشأن لوائح اسعار المطاعم… ماذا فيه؟
محلي
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الجمعة 25 تشرين الثاني 2022
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أعلنت وزارة السياحة في بيان تمديد العمل بالتعميم رقم ٩ تاريخ ٢/٦/٢٠٢٢ المتعلق بالسماح الاختياري للمؤسسات السياحية الإعلان عن لوائح أسعارها بالدولار الأميركي على أن تصدر الفاتورة النهائية بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي وذلك حتى إشعارٍ آخر.

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