بيان من “المال” إلى المواطنين

أعلنت وزارة المال أنها “تعاود استقبال المواطنين في مديرياتها واقسامها في مبناها في منطقة العدلية بعد تدابير استثنائية مؤقتة قامت بها، ريثما يتم اصلاح العطل التقني الكهربائي الطارئ الذي أدّى قبل يومين الى وقف العمل بالحواسيب الإلكترونية”.
أعلنت وزارة المال أنها “تعاود استقبال المواطنين في مديرياتها واقسامها في مبناها في منطقة العدلية بعد تدابير استثنائية مؤقتة قامت بها، ريثما يتم اصلاح العطل التقني الكهربائي الطارئ الذي أدّى قبل يومين الى وقف العمل بالحواسيب الإلكترونية”.
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