بيرم: السقوط من الداخل هو الأخطر

رأى وزير العمل مصطفى بيرم أنّ السقوط من الداخل هو الأخطر.
وأشار بيرم في حديث إلى “صوت كل لبنان” إلى أن إسرائيل وقبل حرب غزة كانت قد تحدثت عن مخطط لشنّ حرب استباقية على لبنان، معتبرًا أنه يجب أن يلتقي الخطاب السياسي اللبناني لوقف العدوان الإسرائيلي.
وأكّد بيرم أن هناك انفصالًا عن الواقع في لبنان، وقال إنه يجب أن يرتقي الخطاب السياسي اللبناني لمواجهة التحديات والتخلي عن عقلية المعاندة.
وفي هذا السياق، وصف بيرم ما يدور في ملف قيادة الجيش إنفصام عن الواقع.
ودعا بيرم للتخفيف من وطأة الانقسام اللبناني الحاصل حاليًا، مشدّدًا على أنّ المطلوب هو مخرج يراعي التركيبة القانونية والمصلحة اللبنانية لحماية الجيش.
واعتبر بيرم أن المخرج القانوني لم ينضج بعد.
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