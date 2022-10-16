بيرم: انتصارنا بالترسيم قوي بفضل المقاومة و”السيد”￼

أشار وزبر العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، الى “أهمية العمل والتضحية في سبيل الله والوطن، لافتاً الى أن “عكار لم ولن تبخل بالرجال والشهداء من جنود وضباط قدموا أرواحهم في سبيل الوطن”.
وذكر بيرم، خلال رعايته احتفال لتخريج طلاب دورة الطاقة الشمسية في بلدة برقايل – عكار، أن “زيارة عكار هي مكسب للمسؤولين، وكل مسؤول لم يقم بزيارة عكار هو الخاسر وليست عكار”.
واكد بيرم، “أننا نحن أيضاً قدمنا التضحيات بأغلى شبابنا فداء للوطن، وثقافتنا هي التي تدفعنا نحو هذه التضحية لأننا نحب بلدنا، وعندما أفلست الدولة عبرنا المحيطات والبحار وجلبنا المازوت واعتبرنا البواخر أرض لبنانية وحذرنا من التعرض لها وكان انتصاراً حقيقياً وتقاسمنا المازوت مع كل أبناء الوطن دون تمييز”.
ورأى أن “انتصارنا اليوم بترسيم الحدود هو انتصار قوي بفضل المقاومة والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله”، مشدداً أن “عكار لا ينقصها الموارد البشرية أو العناصر الحياتية وصرخة الشيخ ماهر عبدالرزاق للدولة لإنصاف عكار يجب أن تسمع ويعمل على حلحلة المشاكل العالقة”.
وأعلن بيرم، عن “افتتاح مسار التدريب المهني المعجل للتماشي مع حاجات السوق المحلية والعالمية” مشيراً الى أن “البداية من محافظة عكار، ومركز جمعية الإصلاح والوحدة هو مركز معتمد لدى وزارة العمل في التدريب المهني”، مطالباً أبناء الوطن “بالمزيد من التعاون بينهم، وزيارة عكار هي بإيماننا أن فيها كفاءات تساهم بالإزدهار والإنتاج وأن أفضل الاستثمار هو استثمار الإنسان في كل المجالات و الاستثمارات، نحو غد أفضل وأوضاع إقتصادية جيدة”
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