بيرم بعد لقائه الرئيس عون: أبلغني أن ملف الغاز والنفط يسير في تطوّر جيد و أشياء إيجابية في القريب العاجل￼

أفاد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، بأن “الرَّئيس أبلغني أَنَّ ملف الغاز والنفط يسير في تطوّر جيد ولعلنا نستمع إلى أشياء إيجابية في القريب العاجل”، مشيرا الى أن “سياسة لبنان هي سياسة الجمع وليس التفرقة”.
وقال: “الحكومَة ستتشكّل في نهاية المطاف، وهذا ما سيساهم في استقرار المؤسسات”.
وذكر، “وضعت الرَّئيس عون في أجواء اللقاءات التي قُمتُ بِها في مؤتمر العمل العربي في القاهرة، وفي سياقِ كيفية الرواتب القطاع العام، وذهبنا الى خيار مشروع قانون مرتبط بإرساء معاش تقاعدي لموظفي القطاع العام وأَصبَحَ بعهدة اللجان النيابية”.
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