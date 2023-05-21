موقع البرامج
نشرات الأخبار
بيرم يحصل على دعم منظمة العمل العربية لدورات التحول الرقمي في لبنان
محلي
|
الأحد 21 أيار 2023
Post Views: 142

اجتمع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم والوفد المرافق له بالمدير العام لمنظمة العمل العربية الدكتور علي فايز المطيري ومستشاريه، حيث جرى التباحث في أوضاع العمل العربية وأنه سيتميز هذا العام بمشاركة وزير العمل السوري في إطار لم الشمل العربي. وقدم بيرم دراسة متكاملة عن دورات التدريب المهني المعجل ذات المستوى الرفيع والمتخصص في ما يرتبط بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لأصحاب الاختصاص من الشباب اللبناني المزمع تنفيذها في لبنان حيث وافق المطيري مباشرة على تبني ورعاية هذه الدورات وحضوره الشخصي الى لبنان. هذا وسيلقي بيرم كلمة لبنان في افتتاح مؤتمر العمل العربي بدورته ال49.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com