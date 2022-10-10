بيرم يطلق منصة توفير فرص العمل في قطر… إليكم التفاصيل￼

أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، عن اطلاق منصة توفير فرص العمل في قطر، مشيراً إلى “أنّنا نقوم بجهد كبير جدًا حيث تم انجاز المنصة بصيغتها الجديدة المطورة وهي منصة وزارة العمل التي تسمح لأي مواطن وعامل وخريج أن يدخل ويسجل”.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي أنّ، “هناك خانة موجود فيها القطاعات التربوية والخدماتية وغيرها، وهناك خانة في الداخل خاص بالسوق القطري”، لافتاً إلى أن “دور الشركات القطرية هي بالدخول إلى المنصة والبحث عن مطلبهم ويرون كم شخص هو مؤهل للوظيفة”.
وأكد أنّ، “لا دور لنا في عملية التوظيف ونحن على مسافة واحدة من كل اللبنانيين، والتعاطي سيكون بين القطاع الخاص والشباب اللبناني”، مضيفاً أن “الدور الذي عملناه هو تأمين المنصة، والتعاون مع وزارة العمل القطرية للبحث في الشكاوى من الجانبين”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا