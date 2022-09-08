بيروت إنشورنس غروب: الخيار المناسب في مجال التأمين!

تمتلك شركة “بيروت إنشورنس غروب” التي تلعب دور وسيط التأمين خبرة واسعة في مجال التأمين الذي يقدّم الكثير من الخيارات التي يصعب على المواطن الإختيار بينها من حيث التغطية التأمينية المناسبة والسياسة الصحيحة. وهنا يأتي دور وسيط التأمين بالنصح وتقديم المشورة للعميل بناء على متطلباته وأحتياجاته ان كان في ما يخص التأمين على المركبات، الممتلكات، الحياة ، الصحة، برامج التعليم وغيرها.
وتؤمّن “شركة بيروت إنشورنس غروب” برامج تأمينية وإدارة المخاطر الخاصة بالعميل أو أعماله، حيث تقوم بتصميم السياسات والتفاوض على الشروط مع شركات التأمين وفق أعلى درجات الدقة والإحترافية.
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