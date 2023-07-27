بيع خاتم مغني الراب الراحل “توباك” بمبلغ قياسي يساوي مليون دولار.. ما قصته؟

حقق مغني الراب الراحل توباك شاكور الكثير من الأرقام القياسية في حياته المهنية، والآن، حقق مغني “حب كاليفورنيا” رقمًا قياسيًا جديدًا.
إذ أن خاتمه المصنوع من الذهب والياقوت والألماس على شكل تاج يعتبر القطعة الفنية الأكثر قيمةً يتم بيعها في مزاد لفناني الـ”هيب هوب”، بحسب “Sotheby’s”، الدار التي باعت الخاتم في مزاد مقابل مليون دولار.
وطلب توباك صنع الخاتم في عام 1996 وهي السنة التي مات فيها، وارتدى توباك الخاتم في آخر ظهور علني له بحفل توزيع جوائز MTV لأغاني الفيديو عام 1996.
المصدر: cnn بالعربية
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