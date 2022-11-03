بيكيه يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم بعد نهاية مباراة ألميريا القادمة، عقب 14 عاماً قضاها في صفوف الفريق الأول.
ونشر بيكيه مقطعاً مرئياً عبر حسابه الرسمي يعلن فيه أنه سيغادر برشلونة بعد مباراة برشلونة المقبلة أمام ألميريا، مؤكداً “سأعود إلى النادي مجددا” في إشارة إلى أنه ينوي الترشح لانتخابات رئاسة النادي عام 2026.
ولعب بيكيه أكثر من 600 مباراة مع برشلونة فاز خلالها بالكثير من بطولات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا 3 مرات، بالإضافة إلى بطولات في كأس الملك وكأس السوبر.
المصدر: العربية
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