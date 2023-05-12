بيونسي تقلّد نجوى؟! او الصدفة تلعب دور؟

إفتتحت الفنانة العالمية بيونسيه جولتها الموسيقية Renaissance التي تمتد حتى شهر ايلول / سبتمبر 2023 مساء أمس الاربعاء في ستوكهولم.
وكان لافتاً اختيار بيونسيه لفكرة كليب الفنانة اللبنانية نجوى كرم نفسها من أغنية شغّل موسيقى التي طرحتها منذ أيام وبالتحديد فيما يتعلق بظهور نجوى أمام بوابة العبور عبر الزمن، وذلك بعد أيام من صدور شغّل موسيقى من ألبومها كاريزما.
وكان مخرج كليب شغّل موسيقى اللبناني دان حداد أشاد بالأداء المميز الذي قدمته نجوى في هذه الأغنية، وقال: “عزيزتي نجوى كرم، صنع هذه التحفة الفنية فاق ما تخيلته، لقد قوتنا وطاقتنا، كما أنه يحتل مكانة خاصة داخل قلبي، لا أستطيع أن أعبر عن أهمية هذا العمل بالنسبة لي، شكراً لك على تكليفي به”.
وقد ردت نجوى على كلام دان قائلةً: “كلك طاقة وإيجابية ومعرفتي فيك مش من هلأ، عم شوف طوحك أكير وأحلامك بتكبر أكتر”.
يُشار الى أن الأغنية كتب كلماتها عامر لاوند ولحنها ووزعها علي حسون، أما الكليب فحمل توقيع المخرج المبدع دان حداد.
المصدر: شاهد
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