بيونسي تنحني أمام مادونا على المسرح!

قبل أن تبدأ مادونا العالمية في جولة الاحتفال في الخريف، تقوم بمراقبة بيونسيه في جولتها ‘Renaissance”
وفي السياق نفسه، شوهدت ملكة البوب وهي تحضر بيونسيه في استاد ميتلايف في إيست روثرفورد ، نيوجيرسي يوم الأحد – بعد فترة وجيزة من وضعها الصحي الأخير.
و قالت بيونسيه (41 سنة) أثناء أدائها “Break My Soul” في العرض: “صرخة كبيرة للملكة”. “الملكة الأم ، مادونا ، نحن نحبك”. وكانت ‘Queen Mother Madonna” مكتوب على الشاشة.
يُذكر أنها المرة الأولى التي تخرج فيها مادونا منذ دخولها المستشفى أواخر الشهر الماضي بسبب “عدوى بكتيرية خطيرة”.
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