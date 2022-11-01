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تأجيل اعتماد سعر صرف 15000 ليرة للدولار الجمركي
محلي
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الثلاثاء 01 تشرين الثاني 2022
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كان من المتوقع أن يبدأ اعتباراً من اليوم ١ تشرين الثاني 2022، اعتماد سعر صرف الدولار الجمركي على 15000 ليرة لبنانية، بدلاً من 1507 ليرة المعمول به حالياً. ولكن يظهر أن حكومة تصريف الأعمال وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه قررا تأجيل تطبيقه من دون الإعلان عن ذلك رسمياً.

وتعتقد مصادر مالية لـ”المركزية” أن قرار التأجيل اتخذ تحسباً لأي مضاعفات مع انتهاء عهد الرئيس ميشال عون حيث يتوقع ان يواجه سعر الصرف الجديد اعتراضاً، لا سيما في ظل تدهور الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية والصحية التي يعاني منها المواطنون، وتفاقم الازمات السياسية مع بدء الفراغ الرئاسي وحكومة تصريف الاعمال.

المصدر: المركزية

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