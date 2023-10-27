تأجيل دورة قدامى الكرة الطائرة

أعلن تجمع قدامى الكرة الطائرة في لبنان تأجيل دورته السنوية للرجال والسيدات (قدامى) التي كان سينظمها من 27 تشرين الاول في مجمع ميشال المر الرياضي بالبوشرية.
وجاء القرار بعد اجتماع للتجمع حضره جميع الأعضاء، برئاسة رئيسه نزيه يزبك الذي افتتح الجلسة منوها بجهود كافة الأعضاء في التواصل مع المنتسبين الى التجمع والاطمئنان عليهم في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة.
ثم تداول المجتمعون في موضوع اقامة دورة القدامى وقرروا بالاجماع تأجيلها الى موعد آخر بسبب الوضع الراهن.
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