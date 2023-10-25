تأجيل مباراة كأس الابطال بين الرياضي وبيروت فيرست

اعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة تأجيل مباراة “كأس الابطال” التي كانت مقررة مساء اليوم في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل بين ناديي الرياضي بيروت وبيروت فيرست كلوب.
وجاء في بيان اصدره الاتحاد: “لما كان الاتحاد اللبناني لكرة السلة أراد اطلاق موسم 2023-2024 بأبهى صورة باقامة مباراة “كأس الابطال” بين بطل أندية غرب آسيا نادي الرياضي (بيروت) وبطل الأندية العربية نادي بيروت مساء الأربعاء 25 تشرين الأول الجاري على ملعب “مجمع نهاد نوفل “(زوق مكايل)، وبعدما لمس وشاهد الشحن الطائفي الذي طل برأسه وأراد البعض ادخال كرة السلة اللبنانية، التي تشهد نجاحات كبيرة، في آتون الصراعات المذهبية والطائفية والسياسية والزواريب المناطقية بشكل واضح، وحرصا على مصلحة اللعبة وحماية لجماهيرها من أي طابور خامس، قرر الاتحاد اللبناني لكرة السلة تأجيل مباراة “كأس الأبطال” الى موعد يحدد لاحقا مع التأكيد على انطلاق بطولة نوادي الدرجة الأولى(رجال) الخميس 26 تشرين الأول الجاري وفق البرنامج المعمم سابقا”.
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