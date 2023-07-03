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“تأهبا لأي رد من لبنان”… الجيش الإسرائيلي ينشر القبة الحديدية
محلي
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الإثنين 03 تموز 2023
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اعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن “نشر القبة الحديدية تأهبا لأي رد من غزة ولبنان”.

وفجر اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنّه قصف أهدافًا في مدينة جنين بالضفّة الغربيّة في إطار “عمليّة واسعة لمكافحة الإرهاب”.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنّ قوّاته قصفت “مركز عمليّات مشتركة” زعم أنّه يشكّل مركز قيادة لمقاتلين من “كتيبة جنين”.

واكد الجيش إنّ العمليّة فجر الاثنين استهدفت موقعًا “للمراقبة والاستطلاع”، فضلًا عن منشأة لتخزين الأسلحة ومخبأ لمَن زعم أنّهم مُسلّحون نفّذوا هجمات على أهداف إسرائيليّة خلال الأشهر الأخيرة.

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