تامر: تصديرالدفعة الأولى من التفاح اللبناني الى مصرعبر محطة الحاويات في مرفأ طرابلس

اشار المدير العام للنقل البري والبحري، مدير مرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر في بيان، الى انه” تم مساء امس تصدير اول دفعة من التفاح اللبناني الى جمهورية مصر العربية عبر محطة الحاويات في مرفأ طرابلس، وقد تمت العملية بنجاح نتيجة للتنسيق التام بين ادارة المرفأ والجمارك ومحطة الحاويات وتجار الفواكه”.
واضاف:” لقد تم تأمين كل التسهيلات اللازمة ، بخاصة لجهة تأمين الكهرباء للتبريد الدائم وسرعة النقل والتحميل من الباحات الى السفينة، حيث سيستغرق وصولها الى جمهورية مصر العربية فترة ضئيلة جداً لا تتعدى ثلاثة ايام”.
وقد عبر تجار الفاكهة” عن امتنانهم للتسهيلات المقدمة لهم ،وتأمين الكهرباء بشكل دائم قبل تحميل حاوياتهم الى السفينة”، مقدمين الشكر الجزيل لإدارة المرفأ والجمارك ولمحطة الحاويات وللاجهزة الأمنية المعنية كافة.
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