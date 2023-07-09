تامر حسني: حفل لبنان حقا للتاريخ

أحيا الفنان المصري تامر حسني حفلة ضخمة في “فوروم دو بيروت”، مساء أمس السبت، حضرها أكثر من 10 آلاف شخص من لبنان والخارج.
وقدّم حسني عروضًا فنية مميزة، أشعل فيها حماس جمهوره، وغنّى أجمل أغنياته التي اشتهر من خلالها في بدايته وصولاً لأغنياته التي طرحها أخيرًا في فيلمه “تاج”.
ونشر حسني صورًا من حفلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقها برسالةٍ مطوّلة وصف فيها شعوره بعدها، قائلاً: “حفل لبنان، حقا حفل للتاريخ. استقبال وذوق وطاقة حب وحماس مش طبيعية… استقبالكم وتصفيقكم قبل غنائي كل هذا الوقت لحظة مش هنساها تم تسجيلها في حياتي من أهم اللحظات اللي حسيت بيها بكرم ربنا في مشوار حياتي بشكل عام”.
واضاف: “حسيت بالحب والانتصار من فرحتي حسيت مش قادر اقف مش قادر اغني مش عارف اتكلم مش لاقي كلام يوصف محبتي ليكم ويعبر عن الفرحة اللي دخلتوها قلبي”.
وتابع الفنان المصري: “شعب لبنان الغالي الحبيب من كل قلبي شكرا لمحبتكم الصادقة. شكرا لكل من اشرف على هذا الحفل الأسطوري شكرًا صحافة واعلام لبنان الغالي شكرًا للسيد حسين كسيره على مجهوده الخرافي. يا حسين انت عملت حدث مشرف. انا فخور بيه جدًا شكرا ياسر الحريري المبدع المخلص شكرًا العبقري احمد عصام ورجال الامن اللبناني الغالي اللي تعبوا جدا لإنجاح هذا الحفل التاريخي. شكرًا كل فريق عملي المجتهد اللي مش بنام لحظة عشان نطلع كلنا بالشكل ده”
وختم: “شكرًا للجاليات العربية العظيمة اللي حضرت شكرا الجالية المصرية الحبيبة اللي نورتي. شكرا لبنان العظيم. وشعب لبنان الحبيب”
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