تتويج ملك جمال القارات أيمن الأيوبي في طرابلس

توّجت مؤسسة “السوسن” العالمية، أيمن الأيوبي، ملك جمال القارات للعام 2023، في احتفال في منتجع “الميرامار” في القلمون حضرته شخصيات فنية واعلامية وأمنية ومهتمون وتخلّل الاحتفال تكريم للإعلامي منذر المرعبي.
ألقيت كلمات اشادت بـ”الملك الطرابلسي والنتيجة التي حققها في المسابقة الدولية” ، ونوهت ب “دور مؤسسة السوسن العالمية التي تواصل عطاءاتها لتبقى طرابلس في موقع الريادة عبر تجسيد الصورة الحضارية للفيحاء البعيدة كل البعد عن الغوغائية والطائفية والتطرف، والمتمسكة بعاداتها وتقاليدها وقيمها وعيشها المشترك”.
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