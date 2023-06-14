تجمع “عكار برس”: للاسراع في انتخاب رئيس والابتعاد عن الأجواد المشحونة

عكار – طالب تجمع “عكار برس” في بيان، بعد لقاء في دارة الدكتور وسام منصور في بلدة رحبة، بمشاركة حشد من هيئات سياسة واجتماعية، “بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية والابتعاد عن الاجواء المشحونة التي لا تقدم للبلد الا المزيد من الانقسامات”.
وجدد التجمع مطالبته “باعطاء عكار ما تستحق كونها محافظة ويجب ان تتواجد فيها كل المراكز والدوائر التي تخفف عن المواطنين اعباء التنقل الى المدن”، سائلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن”عدم تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات، الذي يعتبر ضرورة وطنية وليس موضوع مناطقي أو تقني، في ظل الاكتظاظ والضغط الذي يشهده مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت”.
وسأل التجمع عن “مصير افتتاح فرع للجامعة اللبنانية في عكار”، مطالبا نواب عكار”بفض النزاع في ما بينهم واطلاق سراح الجامعة اللبنانية لانها مطلب لكل عكاري”.
ودعا الى”ايلاء المناطق السياحية العكارية الاهتمام من قبل وزارة السياحة وتوفير كل الخدمات الانمائية والخدماتية لاراحة زوارها”.
كما دعا قيادة الجيش ووزارة الداخلية والبلديات الى “تكثيف الدوريات الامنية وملاحقة المخلين بالامن ووضع حد للسرقات وتعاطي المخدرات واطلاق الرصاص الذي اصبح موضة”.
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