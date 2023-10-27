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تجمع للمياه في ضبية بسبب عطل في احد القساطل (فيديو)
محلي
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الجمعة 27 تشرين الأول 2023
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انفجر قسطل مياه صباح اليوم، على اوتوستراد الضبية ما أدى الى زحمة سير على المسلك الشرقي.

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