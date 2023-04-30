تجمع متقاعدين- قوى الأمن الداخلي هنأ العمال بعيدهم

هنأ تجمع متقاعدين – قوى الأمن الداخلي، العمال في عيدهم، وشدد في بيان على ان “العمل هو الطريق القويم للتقدم والازدهار وإنجاز الأهداف وتحقيق الأحلام، وهو ليس مجرد وسيلة لتحقيق الرزق، ولكنه مصدر للكرامة والاعتزاز”.
وتوجه الى العمال بالقول: “نقدر جهودكم في جميع المجالات، ونشكركم على التضحيات الجسام ونؤكد حرصنا جنبا الى جنب مع باقي المكونات الحرة بالمجتمع على توفير بيئة آمنة لنتاج عمل سليم، والمثابرة لخلق فرص عمل اضافية تساعد في تخفيف منسوب البطالة المخيف”.
ودعا الحكومة الى “حماية اليد العاملة الوطنية تجاه المنافسة الاجنبية وشمولها بتأمينات الضمان الكامل بالطبابة والاستشفاء والدواء والتعليم المجاني”.
وأمل التجمع أن “يمن الله علينا بخيرات العمل والعاملين وأن يجعلنا آمنين في وطننا نشعر بالفخر والاعتزاز بما نقدمه في خدمة مجتمعنا وشعبنا”.
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