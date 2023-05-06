تجهيزات للسلامة المرورية في المتن الأعلى

شاركت “اليازا” مع بلدية زندوقة وطلاب من الجامعة اللبنانية الأميركية في تنفيذ مشروع تحسين شروط السلامة المرورية على الطريق الأساسي من المنتيفردي إلى بلدة زندوقة في قضاء بعبدا. وتتضمن المبادرة وضع مئات من العاكسات الفوسفورية على طرقات عامة في المنطقة.
شاركت “اليازا” مع بلدية زندوقة وطلاب من الجامعة اللبنانية الأميركية في تنفيذ مشروع تحسين شروط السلامة المرورية على الطريق الأساسي من المنتيفردي إلى بلدة زندوقة في قضاء بعبدا. وتتضمن المبادرة وضع مئات من العاكسات الفوسفورية على طرقات عامة في المنطقة.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا