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تجهيزات للسلامة المرورية في المتن الأعلى
محلي
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السبت 06 أيار 2023
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شاركت “اليازا” مع بلدية زندوقة وطلاب من الجامعة اللبنانية الأميركية في تنفيذ مشروع تحسين شروط السلامة المرورية على الطريق الأساسي من المنتيفردي إلى بلدة زندوقة في قضاء بعبدا. وتتضمن المبادرة وضع مئات من العاكسات الفوسفورية على طرقات عامة في المنطقة.

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