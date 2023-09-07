تحذير من أزمة نزوح جديدة الى لبنان! (البناء)

حذرت أوساط سياسية وأمنية عبر “البناء” من انعكاسات التطورات العسكرية في سوريا على لبنان لا سيما في المعارك الدائرة في شرق سوريا بين العشائر العربية والتنظيمات الكردية المسلحة، ما سيؤدي الى أزمة نزوح جديدة الى لبنان ويفاقم الأزمة الاقتصادية ويرتب تداعيات أمنية خطيرة.
وعلمت “البناء” في هذا الصدد أن “الجيش اللبناني والإجهزة الامنية كافة اتخذت اجراءات مشددة على الحدود اللبنانية السورية البحرية والبرية لمنع اي موجات نزوح الى لبنان ويتم التنسيق مع السلطات السورية”.
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