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تحرك لمحامي “التيار” دعماً للقاضية عون ووديع عقل
محلي
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الأحد 14 أيار 2023
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تُنظّم هيئة المحامين في التيار الوطني الحر تحرّكاً داعماً للقاضية غادة عون في قضايا محاربة الفساد واستعادة أموال المودعين، إضافةً إلى المطالبة بإعادة تحريك ملف انفجار المرفأ وذلك الثلاثاء ١٦ أيار في قصر العدل في بيروت.

يتضمن التحرك زيارتين، الأولى لنقيب المحامين الأستاذ ناضر كسبار، الساعة ١٢ ظهرا لتسليمه مذكرة وابلاغه رفض التيار واستنكاره لقرار النقابة باعطاء الاذن بملاحقة الزميل وديع عقل.
والزيارة الثانية لوزير العدل القاضي هنري خوري الساعة الواحدة ظهراً لتسليمه مذكرة.

ويتخلّل التحرك وقفة رمزية بثوب المحاماة في قاعة “الخطى الضائعة” قرب تمثال القضاة الساعة ١٢:٣٠ ظهرا.

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