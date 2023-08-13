تحقيقات عين الحلوة قطعت شوطاً كبيراً

التقى وفد مصغر من هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، ظهر اليوم، لجنة التحقيق التي شكلت برئاسة رئيس هيئة المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين معين كعوش، للتحقيق بعملية “الاغتيال الاجرامية” التي استهدفت قائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في صيدا ابو اشرف العرموشي وأخوانه، وكذلك عملية الاغتيال التي استهدفت عبد الرحمن فرهود.
واستمع الوفد خلال اللقاء إلى اخر ما توصلت إليه اللجنة، التي اكدت أنها “ماضية في عملها، وقد قطعت شوطاً كبيراً من المهمة الموكلة لها، وهناك تعاون كبير وتسهيلات من جميع الافرقاء”، واعدة أنها “بأقرب وقت ستقدم تقريرها النهائي إلى هيئة العمل الفلسطيني المشترك لتبت بالامر”.
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