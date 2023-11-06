تحليق طائرة استطلاع اسرائيلية في اجواء القطاع الغربي

تحلق في هذه الاثناء طائرة استطلاع اسرائيلية Mk في اجواء القطاع الغربي لا سيما في مناطق اللبونة – الناقورة وعلما الشعب والضهيرة وصولا الى أجواء بلدتي رامية ومروحين . وسط هدوء حذر تشهده القرى الحدودية المتاخمة للاراضي الفلسطينية المحتلة.
تحلق في هذه الاثناء طائرة استطلاع اسرائيلية Mk في اجواء القطاع الغربي لا سيما في مناطق اللبونة – الناقورة وعلما الشعب والضهيرة وصولا الى أجواء بلدتي رامية ومروحين . وسط هدوء حذر تشهده القرى الحدودية المتاخمة للاراضي الفلسطينية المحتلة.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا