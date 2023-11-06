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تحليق طائرة استطلاع اسرائيلية في اجواء القطاع الغربي
محلي
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الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
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 تحلق في هذه  الاثناء طائرة استطلاع اسرائيلية  Mk في اجواء القطاع الغربي لا سيما في مناطق  اللبونة – الناقورة وعلما الشعب والضهيرة وصولا  الى أجواء بلدتي رامية ومروحين . وسط هدوء حذر تشهده القرى الحدودية المتاخمة للاراضي الفلسطينية المحتلة.

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