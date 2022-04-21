تحويل 14 مليار إلى وزارة الصحة… الأبيض: نأمل أن تدفع للعاملين قريبا

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي صباح اليوم، جلسة لمجلس الوزراء.
تحدث وزير الصحة فراس الابيض وقال: “استعرصنا اليوم في الجلسة بعض الأمور المهمة ومنها اولا موضوع الدواء، فنحن نعاني من أزمة فقدان بعض الأدوية المهمة وخصوصا أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية التي تفاقمت في الفترة الأخيرة، وعرضت خلال الجلسة للأسباب التي ادت الى ذلك، والسبب الرئيسي هو الانتقال بعملية تمويل استيراد هذه الأدوية من قبل مصرف لبنان الى طريقة جديدة مع استعمال حقوق السحب الخاصة. لقد تمت إعادة تنظيم هذه الآلية التي عرضناها أثناء الجلسة، واتوقع ان تؤدي الموافقات التي ستعطى الى اعادة سير عجلة الاستيراد بسرعة وبطريقة منتظمة، فتعود هذه الأدوية الى السوق قريبا.
اما الموضوع الثاني، فهو تنظيم الهبة التي وردتنا من دولة قطر لمد المستشفيات الحكومية بالوقود، وعرضنا خلال الجلسة للألية التي ستتبع بالتعاون مع وزارة الطاقة ومصلحة المنشأت فيها.
أما الموضوع الثالث، فيتعلق بالعاملين في المستشفيات الحكومية وموضوع المساعدة الإجتماعية التي أقرت لهم في مجلس الوزراء، ولقد قام مجلس الوزراء مشكورا بتحويل مبلغ 14مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة لموازنة وزارة الصحة لصرفها للمستشفيات الحكومية، ونأمل ان تدفع للعاملين قريبا.
وأخيرا تحدثنا عن التوجيه من قبل دولة الرئيس لموضوع اللقاحات عند الأطفال وارتفاع عدد الوفيات عند النساء الحوامل وهذا الموضوع سيشكل يوم الثلثاء المقبل محور يوم عمل في وزارة الصحة حيث سنعقد مؤتمرا صحافيا سنطلق فيه المبادرات التي أعدتها الوزارة للتعامل مع هذا الموضوع.
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