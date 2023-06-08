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تدابير أمنية في عكار لضبط المخالفات وتوقيف مطلوبين
محلي
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الخميس 08 حزيران 2023
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شهدت محافظة عكار تدابير أمنية حيث اقام فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي حواجز تفتيش ، باشراف رئيس فرع المعلومات في الشمال العقيد محمد عرب،حيث انتشر ضباط ومسؤولو المكاتب في الفرع على مفارق القرى والبلدات. وتم التدقيق بالسيارات وضبط المخالفات وازالة الزجاج الداكن لغير الحائزين على رخص.
كما تم توقيف بعض المطلوبين ومروجي المخدرات.

ولاقت هذه الخطوة ترحيبا كبيرا من المواطنين، بعدما كثرت التجاوزات وحوادث اطلاق النار العشوائي والسرقات وتفشي ظاهرة تعاطي المخدرات”.

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