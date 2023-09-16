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تدابير سير اعتبارا من الغد ولأيام عدة في بيروت
محلي
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السبت 16 أيلول 2023
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

ستقيم جمعية بيروت ماراثون تمارينًا تدريبية ضمن برنامج تدريبي للعدّاءات والعدّائين الذين يرغبون بالمشاركة للمرة الأولى في سباق الماراثون لمسافة /42،195/ كلم خلال فعاليات سباق بيروت ماراثون.

لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:


 إقفال الطريق من منطقة الجميّزة – مار مخايل، وكورنيش النهر، والطرق البحريّة اعتبارا من الساعة 06،00 صباحا ولغاية الساعة 09،00 من تواريخ:

17 و 24/09/2023، و8 و15و17و22/10/2023.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.

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