تدابير سير خاصة بتمارين تدريبية لجمعية بيروت ماراثون￼

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “ستقيم جمعية بيروت ماراثون تمارين تدريبية ضمن برنامج تدريبي للعدائين والعداءات الذين يرغبون المشاركة للمرة الأولى في سباق الماراثون لمسافة 42,195/كلم خلال فعاليات سباق بيروت ماراثون. لذلك تتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:
إقفال طريق الكرنتينا قرب غاليري “فانليان” حتى “آيشتي”، اعتبارا من الساعة 6,00 صباحا ولغاية الساعة 9,00 صباحا، وذلك بتواريخ: 25-9-2022، و2، 9، 16، 23-10-2022.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.
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