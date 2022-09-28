تدابير سير غدا في محيط مجلس النواب تواكب انعقاد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: “الساعة 11,00 من يوم الخميس 29-9-2022، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامة لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد.
لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من الساعة 7,00 صباحاً من التاريخ المذكور، وحتى الانتهاء.
يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام”.
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