موقع البرامج
نشرات الأخبار
تدابير سير غدا لمواكية جلسة مجلس النّواب لمناقشة رسالة الرئيس عون
محلي
|
الأربعاء 02 تشرين الثاني 2022
Post Views: 486

وطنية – صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي: “السّاعة 11:00 من يوم الخميس 03-11-2022، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامّة لتلاوة رسالة فخامة رئيس الجمهوريّة.

لذلك، سيتمّ إخلاء وإقفال شارع المصارف كليًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتبارًا من السّاعة 7:00 صباحًا من التّاريخ المذكور وحتّى الانتهاء.

يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام”.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com