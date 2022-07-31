تدابير سير في الفياضية لمناسبة عيد الجيش

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “لمناسبة عيد الجيش سيقام احتفال عسكري يوم الإثنين 1-8-2022 في ثكنة شكري غانم- الفياضية / الكلية الحربية.
لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تدابير السير التالية: منع مرور الشاحنات على الطريق الدولية الممتدة من الجمهور حتى الصياد / في الاتجاهين، اعتبارا من الساعة 6,00 صباحا من التاريخ المذكور ولحين انتهاء الاحتفال، منع مرور السيارات على الطريق الممتدة من الصياد / مفرق غاليري متى، اعتبارا من الساعة 7,45 صباحا من تاريخ 1-8-2022 حتى انتهاء الاحتفال.
لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا