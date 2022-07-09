تدابير سير في شارع الحمراء غدا بمناسبة إقامة مهرجان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:
“بناء على قرار محافظ مدينة بيروت، ستنظم إحدى الجمعيات مهرجانا في شارع الحمرا – بيروت، وذلك يوم غد الأحد 10-07-2022.
لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اعتبارا من منتصف ليل 9-7-2022 ولغاية منتصف ليل 10-7-2022، تدابير السير التالية:
منع مرور السير:
– في شارع الحمرا الرئيسي من تقاطع “روسا كافيه” حتى تقاطع الــ”ABC”.
– على تقاطعي عبد العال – الحمرا وجاندراك – الحمرا.
تحويل السير القادم من:
– شارع الحمرا (روسا كافيه) نحو شارع الصوراتي وباتجاه طلعة ملحمة الشيخة.
– تقاطع بربر عبد العزيز باتجاه “Red Shoes” نحو شارع بعلبك.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.
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