تدابير سير لمدّة 3 أيّام على الطريق الممتدّ من الصالومي باتجاه الدكوانة.. ما السبب؟

صــــدر عـــن المديريّــة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة مــــا يلـــــــــــــي: “ستقوم بلدية الدكوانة بتواريخ 27و28و29/10/2023 بأعمال توسيع للطريق على المسلك الممتد من الصالومي باتجاه الدكوانة (بنك سوسيتيه جنرال – إشارة الدكوانة الكهربائية).
ستؤدي هذه الأعمال إلى تحويل السير القادم إلى منطقة الدكوانة من ميرنا الشالوحي نحو الصالومي -الحايك عبر مستديرة الحايك، باتجاه الأحياء الداخلية.
يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام”.
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