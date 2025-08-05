تدخل عاجل ينقذ شابًا سقط في منحدرات وادي قنوبين

تَعرّض شاب يبلغ من العمر 17 عاما من حصرون لحادث سقوط في أحد المنحدرات الوعرة المؤدية من حصرون إلى وادي قنوبين، مساء امس. ما استدعى تدخلاً عاجلاً من الصليب الأحمر اللبناني – فرع بشري، الذي عمل على إنقاذه بسرعة وفعالية.
وقد نُقل الشاب إلى مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق – بشري الحكومي، حيث خضع للفحوصات اللازمة، وتبيّن أنه مصاب برضوض خفيفة فقط، دون وجود أي إصابات خطرة.
وبالمناسبة تُجدد الجهات المختصة دعوتها للمواطنين والمتنزهين إلى توخي الحذر عند التنقل في الوادي، خصوصًا في المسارات غير الآمنة.
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