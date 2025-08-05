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تدخل عاجل ينقذ شابًا سقط في منحدرات وادي قنوبين
محلي
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الثلاثاء 05 آب 2025

تَعرّض شاب يبلغ من العمر 17 عاما من  حصرون لحادث سقوط في أحد المنحدرات الوعرة المؤدية من حصرون إلى وادي قنوبين، مساء امس. ما استدعى تدخلاً عاجلاً من الصليب الأحمر اللبناني – فرع بشري، الذي عمل على إنقاذه بسرعة وفعالية.

وقد نُقل الشاب إلى مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق – بشري الحكومي، حيث خضع للفحوصات اللازمة، وتبيّن أنه مصاب برضوض خفيفة فقط، دون وجود أي إصابات خطرة.

وبالمناسبة تُجدد الجهات المختصة دعوتها للمواطنين والمتنزهين إلى توخي الحذر عند التنقل في الوادي، خصوصًا في المسارات غير الآمنة.

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