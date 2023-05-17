تراجع أسعار النفط بعد بيانات أميركية

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم ، وسط مخاوف من حدوث ركود عالمي وعقب بيانات أميركية أظهرت ارتفاع مخزونات الذهب الأسود في الولايات المتحدة، بحسب “روسيا اليوم” .
وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” عند 70.33 دولارا للبرميل بانخفاض نسبته 0.71% عن سعر الإغلاق السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 74.47 دولارا للبرميل بانخفاض نسبته 0.59% عن سعر التسوية السابق، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.
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