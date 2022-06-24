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تراجع سعر البنزين… ماذا عن المازوت والغاز؟￼
محلي
|
الجمعة 24 حزيران 2022
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تراجع سعر البنزين 95 و98 أوكتان 9000 ليرة والغاز 1000 ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 14 ألف ليرة. 

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

البنزين 95 أوكتان: 670000 ليرة.
البنزين 98 أوكتان: 680000 ليرة.
المازوت: 752000 ليرة.
الغاز: 351000 ليرة.

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